Россияне перевели через Систему быстрых платежей более 4 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 15:02

С момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) в феврале россияне совершили через нее более 500 тыс. переводов на сумму около 4,2 млрд руб. В среднем сумма одного перевода составила 8,5 тыс. руб. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования СБП Мария Красенкова на форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019", передает ТАСС.

Россияне перевели через Систему быстрых платежей более 4 млрд рублей

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