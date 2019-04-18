Экономика
Россияне перевели более 1 млрд рублей через СПБСаминвестор 03:08
18 апреля 2019 года стало известно, что объём операций, осуществлённых через Системы быстрых платежей (СБП), превысил 1 млрд рублей.
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Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Авто
Самые диковинные новинки Шанхайского мотор-шоу
На Шанхайской автовыставке бренд представил прототип футуристической машины, которая не имеет руля и педалей.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Примирение с Qualcomm дорого обошлось Apple
На этой неделе во вторник Apple и Qualcomm неожиданно прекратили судебный процесс, посвящённый спору по поводу лицензирования патентов чипмейкера, объявив о заключении соглашения, в рамках которого Apple выплатит Qualcomm определённую сумму.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада
Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Медики назвали главную причину старения
Американские ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна узнали, что влияет на старение организма и появление раковых клеток.
Обновлено в 01:58
Политика
СМИ рассказали о возможной инсценировке покушения на Порошенко
В украинском Управлении государственной охраны (УГО) в течение нескольких дней прошли неофициальные совещания, на которых обсуждалась подготовка инсценировки покушения на президента страны Петра Порошенко, пишет «Страна.ua».
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Мужчин с человеческим скелетом в сумке задержали в Москве
Полицейские в Москве задержали двоих мужчин, у которых в сумке были найдены останки человеческого скелета.
Обновлено вчера в 20:52
Игры
В PlayStation анонсировали ремейк игры XIII
В официальном блоге PlayStation анонсировали будущий ремейк XIII.
Обновлено в 02:38
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Общество
На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку
Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Эстония планирует полностью отказаться от русских школ
В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Замечания к проекту нового здания ФСБ в центре Екатеринбурга оставил всего один человек
В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта строительства нового здания ФСБ в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова.
Обновлено в 02:48
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Ираке арестован мужчина, подозреваемый в трех терактах
Три террористических акта, в которых обвиняют арестованного, произошли в конце 2018 года, в ходе преступления погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Губернатор Чукотки в 2018 году заработал 5,5 миллиона рублей
Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в 2018 году возросли на 1,4 миллиона рублей - до 5,5 миллиона, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства региона.
Обновлено в 02:40