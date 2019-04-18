Россияне перевели более 1 млрд рублей через СПБСаминвестор 03:08

18 апреля 2019 года стало известно, что объём операций, осуществлённых через Системы быстрых платежей (СБП), превысил 1 млрд рублей.

Россияне перевели более 1 млрд рублей через СПБ

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