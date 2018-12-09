Экономика
Свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании гражданину услуг поможет цифровой профиль – набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС).
Ведомости11:57
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В РФ сократится оборот бумажных документов: разработан проект «цифрового профиля»
Политическая Экспертиза14:48
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Экономика
Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg
В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку.
Обновлено в 12:32
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о рекордных выплатах по госдолгу
В ближайшие два года Киеву предстоит выплатить внешним кредиторам рекордную сумму - 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:05
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
По данным компании «Метриум», спрос на новостройки вырос на 47% (с января по сентябрь), а на жилье на вторичном рынке — на 25%.
Обновлено в 16:38
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 11:44
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 09:37
Экономика
Стоимость биткоина может упасть до $2000
Стоимость биткоина упала ниже $3 500, и эксперты считают, что в ближайшие месяцы курс самой популярной криптовалюты может рухнуть до $2 000 и ниже.
Обновлено в 15:26
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками", - добавил Вуколов.
Обновлено в 07:36
Экономика
Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 07:28
Экономика
Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться
К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек, сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Обновлено в 12:35
Авто
Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler
Рыночная стоимость американской компании Tesla стала более высокой чем у немецкого автопроизводителя Daimler, это следует 9 декабря из данных универсального сервиса Google Finance.
Обновлено в 04:40
Экономика
Агентство по страхованию вкладов хочет ускорить продажу активов рухнувших банков
В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 15:44