Экономика

Россияне переходят на творожные десертыКоммерсантъ 18:01

Причина — в росте цен и снижении доходов населения, которое наблюдается несколько лет подряд. Но производители нашли способ компенсировать потери за счет таких категорий молочной продукции, как йогурты и десерты: их покупают в основном россияне со средним уровнем дохода, и сегмент растет.
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Россияне переходят на творожные десерты

Коммерсантъ18:01

Россия: падение доходов вынуждает население лезть в долги и проедать сбережения (Eurasianet, США) (EurasiaNet)

ИноСМИ15:42
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Экономика

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Обновлено в 14:15
Общество

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Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Обновлено в 15:45
Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской области

Обновлено в 05:50
Экономика

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Компания "Востокцемент" направила обращения в органы государственной власти всех уровней.
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Космос

Финская компания создала продукт из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

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В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
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Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
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Политика

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Обновлено вчера в 12:45
Транспорт

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Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Авто

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Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

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Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
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Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
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Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
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МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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В Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск

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Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
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Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

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Обновлено в 15:12
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Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
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