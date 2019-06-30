Экономика
Россияне переходят на творожные десертыКоммерсантъ 18:01
Причина — в росте цен и снижении доходов населения, которое наблюдается несколько лет подряд. Но производители нашли способ компенсировать потери за счет таких категорий молочной продукции, как йогурты и десерты: их покупают в основном россияне со средним уровнем дохода, и сегмент растет.
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