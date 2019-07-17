Общество
Россияне перейдут на электронные паспортаГТРК Ставрополье 04:22
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Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm 17 июля в 11:15
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Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Кино
Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт
Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).
Обновлено в 01:45
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Прекращение огня в Донбассе может быть объявлено навсегда
Прекращение огня на территории Донбасса может быть объявлено на постоянной основе с 21 июля, заявил украинский представитель контактной группы урегулирования конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
МИД России выступил за расширение «Нормандского формата»
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не против расширения «Нормандского формата» за счет США и Великобритании.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Путешествия
На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и Китая
США не хотели бы сближения России и Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Он такой разгильдяй»: Павлюченко не думал, что Дзюба станет звездой
Игрок вспомнил, что на тот момент Дзюбу постоянно отправляли по арендам.
Обновлено в 02:49
Спорт
Степанова и Букин выбрали музыку для произвольного танца нового сезона
Как ранее сообщал "СЭ", ритм-танец будущего сезона Степановой и Букина будет исполняться под композицию "Sparkling Diamonds" в исполнении Николь Кидман из фильма-мюзикла "Мулен Руж!".
Обновлено в 04:12
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Представлена Honda N-WGN второго поколения в стиле ретро
Семейство микровэнов Honda N-Box уже два года подряд возглавляет рейтинг бестселлеров японского авторынка (242 тысячи машин в 2018 году), а вот родственный хэтчбек N-WGN звезд с неба не хватает: в прошлом году реализовано только 63 тысячи автомобилей.
Обновлено вчера в 12:27
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Chevrolet представил новый Corvette C8
Первые шпионские фотоснимки прототипа Corvette C8, полностью покрытого камуфляжем, появились в Сети три года назад.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37