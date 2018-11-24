Общество
Выяснилось, что больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.
Российская газетавчера в 23:22
с чего всё началось
Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.РИА Новостивчера в 20:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Здоровье
Ученые объяснили, почему беременным вредно пить кофе и чай
Обновлено в 00:31
Общество
Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что подал в отставку. Он курировал департаменты спорта, здравоохранения и труда.
Обновлено в 00:11
Общество
Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов
Эйфелева башня будет закрыта 24 ноября из-за предстоящих протестов на Марсовом поле в Париже.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Министр спорта пообещал сдать нормы ГТО
Министр спорта Павел Колобков пообещал сдать нормы ГТО и отчитаться перед общественностью.
Обновлено в 00:36
Общество
Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести
Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено вчера в 23:39
Погода
В субботу в Москве ожидаются снег, гололедица и до 2 градусов мороза
Облачная погода, до 2 градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 00:01
Общество
На Красной площади украсили новогоднюю елку
Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:24
Здоровье
МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях
МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией.
Обновлено в 00:33
Общество
Российские дипломаты навестили заключенного в США Мартышева
Дипломаты посольства России навестили в тюрьме США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Юрия Мартышева.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали.
Обновлено в 00:18
Общество
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
Обновлено в 00:13
Общество
В Greenpeace оценили масштабы незаконной рубки лесов в России
Незаконная вырубка угрожает в России бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом площадью около 40 миллионов гектаров, что превышает площадь Германии, сообщил РИА Новости руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу
Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли официальные извинения перед жителями Китая, выложив видеоролик на своем официальном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В Детройте продали особняк Ареты Франклин
Принадлежавший певице Арете Франклин особняк в Детройте продали за $300 тысяч. Об этом сообщает The Detroit News.
Обновлено в 00:34
Общество
Краснокнижные моржи появились в Белом море спустя несколько столетий
Есть и другая проблема, которая касается прежде всего тихоокеанских моржей: из-за изменений ледовой обстановки, происходящих по причине глобального потепления, животные не могут использовать лежбища, находящиеся, в частности, в Беринговом море.
Обновлено вчера в 20:59