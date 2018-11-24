Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.

с чего всё началось

Выяснилось, что больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.

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