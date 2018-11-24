Общество

Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег
Российская газета
вчера в 23:22

Выяснилось, что больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.
Российская газетавчера в 23:22
с чего всё началось

Исследование показало, сколько денег нужно россиянам для счастья

Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.
РИА Новостивчера в 20:16

Подробнее о событии

Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег

Российская газетавчера в 23:22

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

URA.Ruвчера в 22:20

Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для счастья

ФАНвчера в 22:10

Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты

РБКвчера в 21:49

Россияне с самыми высокими запросами оказались не в Москве

Lenta.ruвчера в 21:41

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

RT на русскомвчера в 21:30

Граждане России назвали необходимую для счастья сумму денег

Говорит Москвавчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Здоровье

Ученые объяснили, почему беременным вредно пить кофе и чай

Обновлено в 00:31
Общество

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что подал в отставку. Он курировал департаменты спорта, здравоохранения и труда.
Обновлено в 00:11
Общество

Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов

Эйфелева башня будет закрыта 24 ноября из-за предстоящих протестов на Марсовом поле в Париже.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Министр спорта пообещал сдать нормы ГТО

Министр спорта Павел Колобков пообещал сдать нормы ГТО и отчитаться перед общественностью.
Обновлено в 00:36
Общество

Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено вчера в 23:39
Погода

В субботу в Москве ожидаются снег, гололедица и до 2 градусов мороза

Облачная погода, до 2 градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 00:01
Общество

На Красной площади украсили новогоднюю елку

Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:24
Здоровье

МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях

МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией.
Обновлено в 00:33
Общество

Российские дипломаты навестили заключенного в США Мартышева

Дипломаты посольства России навестили в тюрьме США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Юрия Мартышева.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали.
Обновлено в 00:18
Общество

Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида

Обновлено в 00:13
Общество

В Greenpeace оценили масштабы незаконной рубки лесов в России

Незаконная вырубка угрожает в России бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом площадью около 40 миллионов гектаров, что превышает площадь Германии, сообщил РИА Новости руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли официальные извинения перед жителями Китая, выложив видеоролик на своем официальном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

В Детройте продали особняк Ареты Франклин

Принадлежавший певице Арете Франклин особняк в Детройте продали за $300 тысяч. Об этом сообщает The Detroit News.
Обновлено в 00:34
Общество

Краснокнижные моржи появились в Белом море спустя несколько столетий

Есть и другая проблема, которая касается прежде всего тихоокеанских моржей: из-за изменений ледовой обстановки, происходящих по причине глобального потепления, животные не могут использовать лежбища, находящиеся, в частности, в Беринговом море.
Обновлено вчера в 20:59
ещё по теме
Набережные Челны
Город в России
Крупный город в Республике Татарстан России. Расположен на северо-востоке республики на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное