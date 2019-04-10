Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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с чего всё началось

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

РБК02:15

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Московский Комсомолец03:36

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Интерфакс03:14

«Левада-центр»: россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней

Коммерсантъ06:35

Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего

URA.Ruвчера в 22:43

Советскую власть массово сочли лучше российской

Lenta.ruвчера в 19:58

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Ведомостивчера в 17:00
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Космос

Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной

Обновлено в 04:52
Политика

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Экономика

В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию

Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Музыка

Шнуров посвятил Вилли Токареву стихотворение

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку

Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Обновлено в 06:15
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Стрелок из Огайо убил собственную сестру

Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Киеву посоветовали решить вопрос с Донбассом до «нормандской встречи»

Другой источник пояснил, что для повышения шансов на организацию встречи "нормандской четверки" Киеву стоило бы решить вопрос об обмене пленными с ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм

4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Политика

Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов

Обновлено в 03:27
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с духом Чарльза Дарвина

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал в эфире телекомпании "Спас", что в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, стоя над могилой великого натуралиста и путешественника 19 века Чарльза Дарвина, ему удалось поговорить с ним.
Обновлено в 05:38
Наука

Исследователи установили личность американского «вампира»

Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.
Обновлено 03 августа в 12:52
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Экономика

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Общество

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты

В екатеринбургском микрорайоне Вторчермет трое мужчин ограбили почтовое отделение.
Обновлено в 06:10
Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
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