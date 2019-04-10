Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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с чего всё началось
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».Ведомостивчера в 17:00
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Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Обновлено в 04:52
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика
В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию
Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Музыка
Шнуров посвятил Вилли Токареву стихотворение
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Киеву посоветовали решить вопрос с Донбассом до «нормандской встречи»
Другой источник пояснил, что для повышения шансов на организацию встречи "нормандской четверки" Киеву стоило бы решить вопрос об обмене пленными с ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Политика
Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов
Обновлено в 03:27
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с духом Чарльза Дарвина
Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал в эфире телекомпании "Спас", что в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, стоя над могилой великого натуралиста и путешественника 19 века Чарльза Дарвина, ему удалось поговорить с ним.
Обновлено в 05:38
Наука
Исследователи установили личность американского «вампира»
Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.
Обновлено 03 августа в 12:52
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты
В екатеринбургском микрорайоне Вторчермет трое мужчин ограбили почтовое отделение.
Обновлено в 06:10
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50