Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».

с чего всё началось

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Экономика В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Здоровье Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Футбол «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.

Происшествия Стрелок из Огайо убил собственную сестру Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

Политика Киеву посоветовали решить вопрос с Донбассом до «нормандской встречи» Другой источник пояснил, что для повышения шансов на организацию встречи "нормандской четверки" Киеву стоило бы решить вопрос об обмене пленными с ЛНР и ДНР.

Общество Российский священник рассказал о разговоре с духом Чарльза Дарвина Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал в эфире телекомпании "Спас", что в Великобритании в Вестминстерском аббатстве, стоя над могилой великого натуралиста и путешественника 19 века Чарльза Дарвина, ему удалось поговорить с ним.

Наука Исследователи установили личность американского «вампира» Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.

Политика Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".

Экономика Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.

Общество В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.

Общество Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.