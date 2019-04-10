Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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с чего всё началось
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».Ведомостивчера в 17:00
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика
В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов
Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже
Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Единоборства
Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне
По словам генерал-полковника, сборная России выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, чем побила собственный рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о принадлежности Крыма
Ранее госсекретарь США заявил, что полуостров должен вернуться в состав Украины Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает желание крымчан.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Космос
В Млечном пути обнаружены следы первых звёзд Вселенной
Обновлено в 05:22
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10