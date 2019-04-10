Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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с чего всё началось

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Ведомостивчера в 17:00

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«Левада-центр»: Россияне считают, что власть в России сегодня коррумпирована в три раза сильнее, чем при Брежневе

Фонтанка.Ру04:54

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Московский Комсомолец03:36

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Ведомостивчера в 17:00

Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

РБК02:15

Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего

URA.Ruвчера в 22:43

Советскую власть массово сочли лучше российской

Lenta.ruвчера в 19:58

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Интерфакс03:14
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Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Экономика

«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика

В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов

Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Певица Нюша с супругом отпраздновала вторую годовщину свадьбы в Париже

Накануне пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. На странице своего Instagram Нюша показала фото с возлюбленным из Парижа.
Обновлено в 05:08
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Обновлено в 05:01
Политика

Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США

Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено вчера в 15:51
Единоборства

Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне

По словам генерал-полковника, сборная России выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, чем побила собственный рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Захарова отреагировала на слова Помпео о принадлежности Крыма

Ранее госсекретарь США заявил, что полуостров должен вернуться в состав Украины Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает желание крымчан.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Космос

В Млечном пути обнаружены следы первых звёзд Вселенной

Обновлено в 05:22
Транспорт

Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов

Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
Политика

Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы

Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Экономика

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
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