Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
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с чего всё началось

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Ведомостивчера в 17:00

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«Левада-центр»: россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней

Коммерсантъ06:35

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Московский Комсомолец03:36

Советскую власть массово сочли лучше российской

Lenta.ruвчера в 19:58

Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

РБК02:15

Россияне назвали правительство Брежнева лучше нынешнего

URA.Ruвчера в 22:43

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Интерфакс03:14

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Ведомостивчера в 17:00
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Происшествия

Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве

Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Футбол

Балотелли может перейти во «Фламенго»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Обновлено в 07:06
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ

В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика

Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии

По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.
Обновлено в 01:06
Гаджеты

MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой

Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Boeing обвинили в деградации космонавтики США

Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика

Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США

Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Политика

«Пускай дальше с плакатиками ходят». Военный эксперт — о протесте Японии из-за учений на Курилах

Военный эксперт напомнил, что российские учения на Курилах проходят ежегодно, и каждый раз это вызывает у японцев протест.
Обновлено в 06:15
Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за лето

Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Космос

Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики

По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Авто

Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями

Прайсы на Ford Mustang Shelby GT500 2020 начинаются с отметки в 73995 долларов (чуть более 4,8 млн в переводе на рубли).
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Военный самолет США провел разведку вблизи российской базы в Сирии

Американский военный самолет был замечен около базы ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
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