Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
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с чего всё началось
Согласно опросу «Левада-центра
», россияне приписывают советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивные характеристики, чем современной российской власти.
Коммерсантъ06:35

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Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Интерфакс03:14

Россияне захотели жить при Брежневе: граждане поставили диагноз нынешней власти

Московский Комсомолец09:44

«Левада-центр»: россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней

Коммерсантъ06:35

Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила, почему брежневские времена оказались для россиян лучшими

URA.Ru07:34

Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

РБК02:15

Советскую власть массово сочли лучше российской

Lenta.ruвчера в 19:58

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Ведомостивчера в 17:00
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Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Кино

Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»

Обновлено в 06:10
Политика

Википедия внесла в черный список «пригожинские СМИ»

Все указанные СМИ связывают с Евгением Пригожиным - "поваром Путина" и по мнению многих журналистов - владельцем "фабрики троллей".
Обновлено в 07:12
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Политика

Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

Обновлено в 08:48
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 13:44
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

По факту смертельной аварии на Малышева возбуждено дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на улице Малышева, произошедшей 4 августа.
Обновлено в 06:55
Авто

В Японии запечатлели обновленный Toyota Land Cruiser 200

В Японии на территории товарной площадки завода Toyota удалось запечатлеть рестайлинговый внедорожник Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:31
Политика

Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа

Спикер парламента провел в понедельник заседание президиума заксобрания, чтобы обсудить его роспуск для проведения внеочередных выборов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Политика

В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Политика

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Кино

Американские критики назвали лучшие сериалы года

В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Здоровье

Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку

Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол

Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»

Обновлено в 08:06
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Авто

Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
Обновлено в 09:49
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье

Танк команды военнослужащих Ирана задымился во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино в Подмосковье.
Обновлено в 09:19
Транспорт

Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м

В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
Обновлено в 09:09
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