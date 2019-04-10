Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российскойВедомости вчера в 17:00
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
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Согласно опросу «Левада-центра», россияне приписывают советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивные характеристики, чем современной российской власти.Коммерсантъ06:35
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Россияне захотели жить при Брежневе: граждане поставили диагноз нынешней власти
Московский Комсомолец09:44
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Обновлено в 07:13
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Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
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Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м
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