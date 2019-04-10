с чего всё началось

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

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