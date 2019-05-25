Россияне отказались от вина в пользу пиваГазета.Ru 09:41

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает, в то время как спрос на пиво стабильно растет. Отмечается, что граждане России почти перестали покупать дорогие крепкие напитки вроде коньяка и виски, однако спрос на водку остается стабильным.

Россияне отказались от вина в пользу пива

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