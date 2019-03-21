Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздникиDixiNews 07:06

Синоптики попросили не торопиться с посадками на дачах. Скорее всего, погода будет неблагоприятной для таких работ в начале мая. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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Роман Вильфанд
Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
— Роман ВильфандПровинция.ру 08:09
с чего всё началось

Росгидромет посоветовал не работать в огороде до конца майских праздников

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Вести.Ru04:40

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