Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздникиDixiNews 07:06
Синоптики попросили не торопиться с посадками на дачах. Скорее всего, погода будет неблагоприятной для таких работ в начале мая. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
с чего всё началось
Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.РИА Новости04:24
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