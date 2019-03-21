Россияне останутся без огородов на майские праздникиDixiNews 07:06

Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.

Синоптики попросили не торопиться с посадками на дачах. Скорее всего, погода будет неблагоприятной для таких работ в начале мая. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.

Россияне останутся без огородов на майские праздники

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