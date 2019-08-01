С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

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