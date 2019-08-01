Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 годаТАСС вчера в 17:01

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
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Россияне окажутся в неравных условиях после изменений 1 августа

URA.Ru02:15

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАССвчера в 17:01

С августа в жизни россиян изменится

Национальная служба новостей00:33

Что изменится в жизни россиян в августе

RT на русском02:08

Обзор законов, которые изменят жизнь россиян с 1 августа

Pravda.Ruвчера в 08:03

Ограничения на ввоз фруктов, новая строчка в квитанциях: какие изменения в законодательстве ждут нас в августе

Маленькая Сызраньвчера в 03:58

Что изменится в российских законах в августе 2019 года

РБКвчера в 00:26
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Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
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Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

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Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

В ближайшее время разработчики ОС «Аврора» и компания Huawei закончат переговоры и подпишут соглашение о неразглашении.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:22
Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты

Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки.
Обновлено в 03:23
Экономика

Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них

В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).
Обновлено вчера в 17:52
Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

Обновлено вчера в 10:16
Здоровье

Дым пожаров портит сердечно-сосудистую систему

Врач Ярослав Ашихмин прояснил ситуацию. Он заявил, что дым от пожаров портит сердечно-сосудистую систему миниатюрными продуктами горения.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»

В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян.
Обновлено в 03:23
Футбол

«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS

Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа

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Обновлено вчера в 21:27
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Экономика

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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
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Политика

Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
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НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
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Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем

Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
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Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
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Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
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Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Футбол

Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»

Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:31
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