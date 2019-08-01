ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

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