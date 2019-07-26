Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Систему ЖКХ в своем районе 15% опрошенных оценили как плохую, а 4% — как очень плохую.

Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах

Культура Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Политика Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Космос На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.

Космос Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел» Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.

Экономика Россиян предупредили о подорожании конфет В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Армия и оружие Украинские пограничники испугались зеленого луча России По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Авто В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Происшествия В Кузбассе грузовик провалился под землю Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.

Политика Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о митингах в Тбилиси Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили задержали по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси, ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководстве им или участии в нём, сообщает РБК.

Космос Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Происшествия СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.

Происшествия Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.

Политика Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.