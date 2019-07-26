ЖКХ

Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районахИзвестия 01:00

Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Систему ЖКХ в своем районе 15% опрошенных оценили как плохую, а 4% — как очень плохую.
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Россияне положительно оценили качество услуг ЖКХ

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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На юге Китая обнаружили 11 яиц динозавра

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Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера

Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
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Происшествия

Главного судебного пристава Пермского края отправили под арест

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Экономика

Россиян предупредили о подорожании конфет

В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Украинские пограничники испугались зеленого луча России

По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
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Общество

Военный полигон загорелся в Германии

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Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Кузбассе грузовик провалился под землю

Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 01:37
Политика

Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о митингах в Тбилиси

Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили задержали по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси, ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководстве им или участии в нём, сообщает РБК.
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Космос

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
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Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю.
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Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе

Обновлено в 03:20
Футбол

«Краснодар» установил рекорд по продажам абонементов

"Краснодар" установил новый рекорд по продажам абонементов, информирует пресс-служба клуба.
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Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
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Политика

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму

В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
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