ЖКХ
Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районахИзвестия 01:00
Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Систему ЖКХ в своем районе 15% опрошенных оценили как плохую, а 4% — как очень плохую.
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Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
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Обновлено вчера в 21:39
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