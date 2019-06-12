Футбол

Россияне обыграли сборную КипраНациональная служба новостей вчера в 16:55

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России по футболу одержали победу над национальной командой Кипра с минимальным счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Единственный гол в матче забил Алексей Ионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Родные фанаты: матчи в Саранске и Нижнем напомнили атмосферу мундиаля

Известия17:01

Россия обыграла Кипр в матче отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:38

Разгром не состоялся. Сборная России по футболу с минимальным счетом победила киприотов

ТАССвчера в 22:11

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Газета.Ruвчера в 21:26

Д. Билялетдинов: «Могло быть 3:0, 4:0, Кипр ничего не показал. Может, все расстреляли с Сан-Марино»

Sport24.ruвчера в 17:10

Сборная России забила три похожих гола. Забудем про офсайды — эпизоды говорят о плане на матч (с видео)

Матч ТВ07:17

Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотов

Советский спортвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Игры

The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch

Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05
Культура

Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:16
Политика

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Музыка

Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

Обновлено в 15:07
Происшествия

В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
Обновлено в 07:34
Здоровье

Медики назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления

Медики из Великобритании представили вниманию признаки слишком высокого кровяного давления, что ни в коем случае нельзя упускать из внимания.
Обновлено в 06:52
Общество

Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа

Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
Обновлено в 16:00
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество

В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни

Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Культура

В День России развернули самый большой флаг страны

У стен Музея Победы утром 12 июня развернули гигантский флаг России. Полотнище было видно с высоты птичьего полета.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено в 15:12
Авто

Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд

Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Польша создаст инфраструктуру для присутствия военных США

Обновлено в 14:52
Экономика

Мутко призвал строителей формировать положительный имидж отрасли

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания, посвященного готовности к переходу застройщиков жилья на проектное финансирование, призвал строителей совместно с властями начать работу по формированию положительного имиджа строительной отрасли.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол

В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Здоровье

Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм

Больные зубы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, которые сложно распознать.
Обновлено в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное