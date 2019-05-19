ЧМ по хоккею
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мираКоммерсантъ вчера в 18:23
Швейцария—
Россия
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
|4'
Артём Анисимов
|27'
Никита Кучеров
|56'
Никита Кучеров
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Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
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