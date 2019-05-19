ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мираКоммерсантъ вчера в 18:23

Швейцария
Россия
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
4'
Артём Анисимов
27'
Никита Кучеров
56'
Никита Кучеров
Показать детали
Скрыть
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чехия – Швейцария, Словакия – Дания, 21 мая 2019, прогноз на ЧМ-2019

Чемпионат02:15

«Капризову надо доверять! Тренер сборной, как отец, не может предавать своих детей». 5 вопросов эксперту о матче Швейцария - Россия

Матч ТВвчера в 18:18

Швейцария — Россия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года

LiveSport.ru18 мая в 09:02

Россия выиграла 6 матчей подряд на ЧМ с общим счетом 29:3

Sport24.ruвчера в 18:42

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Российская газетавчера в 16:37

Россия обыграла Швейцарию: забрасывали только красивые шайбы

Sports.ruвчера в 16:29

Российские хоккеисты разгромили сборную Швейцарии

47 новостейвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка

Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов

Победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Он набрал 492 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

Обновлено в 01:59
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Теннис

Мария Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

Обновлено в 00:45
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов

Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Авто

Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?

Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности.
Обновлено в 00:30
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

В Екатеринбурге вандалы испортили памятник Ленину и набережную

В Екатеринбурге коммунальные службы очищают надписи на памятнике Ленину.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского

Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Энергетика

Цены на нефть подскочили выше $73

Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Обновлено в 00:22
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Авто

Продажи пассажирских автомобилей на рынке Китая резко упали

По итогам января-апреля 2019 года китайский рынок пассажирских авто упал на 14,7%. За этот период в стране было реализовано 6 836 600 машин.
Обновлено в 00:54
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Как не купить авто, которое использовалось в качестве такси

Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное