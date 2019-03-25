Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникамАвторадио 00:54

Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин. Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%).
РБК00:30

Подробнее о событии

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Московский Комсомолец03:41

Россияне списали регулярное употребление алкоголя на избыток праздников

Life.ru04:46

Россияне назвали праздники основной причиной распития алкоголя

Телеканал 360°04:43

Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному

Lenta.ru05:53

Россияне объяснили употребление алкоголя наличием праздников

РЕН ТВ01:46

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Известия01:05

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

РБК00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Политика

Политики в Германии хотели бы отменить запрет на заход судов в Крым

В свою очередь депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн подчеркнул, что до запретительных мер средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту или Севастополь были очень популярны среди немецких туристов.
Обновлено в 03:34
Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Футбол

Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию

Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Музыка

Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер

В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Авто

Электрический Dacia Duster EV замечен во время тестов

Новый полностью электрический Dacia Duster был замечен во время прохождения дорожных испытаний в условиях низких температур.
Обновлено в 04:42
Интернет

Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников

Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт

Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Политика

В Совете Федерации спрогнозировали скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник

Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32
Кино

В Сети появился трейлер фильма о повзрослевшей Даше-путешественнице

Сюжет ленты расскажет о приключениях девочки по имени Дора, которая всю жизнь прожила в джунглях со своими родителями-исследователями, сообщает «Фильм.ру».
Обновлено в 03:00
Политика

Эдуард Лимонов: Англичанка гадит, но пока остается на сцене

Один миллион человек дефилировали в Лондоне в прошедшую субботу, требуя нового референдума по Brexit (у).
Обновлено в 01:19
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»

Обновлено в 01:31
Происшествия

Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые

Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Политика

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Россельхознадзор отрицает вероятность дефицита детского питания

Информация о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля не отражает реальную ситуацию, заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли гранату

На железнодорожных путях пригородного направления на территории Казанского вокзала в Москве нашли гранату.
Обновлено в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное