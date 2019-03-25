Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникамРБК 00:30

Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин. Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и оно успокаивает (25,3%).

с чего всё началось

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.

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