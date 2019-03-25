Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникамРБК 00:30
3,3% россиян заявили, что им не хватает воли для того, чтобы бросить пить. В целом 82,2% респондентов признались, что употребляли (или употребляют) алкоголь.
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с чего всё началось
Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин. Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и оно успокаивает (25,3%).РБК00:30
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