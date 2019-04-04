Экономика

Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитамiReactor 06:22

Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам. Самой частой причиной являются финансовые трудности, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Такой ответ дали 47% респондентов.
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Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Life.ru04:39

«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

Царьград04:34

Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Коммерсантъ02:40

Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами

Телеканал 360°06:03

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
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Роналду проиграл суд журналистам

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Общество

Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%

Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
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Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
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Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Футбол

Дубль де Йонга помог ПСВ обыграть «Зволле»

ПСВ выиграл у "Зволле" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 14:23
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Футбол

«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Трансферу поспособствовал соотечественник Марина Кристиан Киву, выступавший за "Аякс" с 1999 по 2003 год.
Обновлено в 15:46
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Названы основные причины отрыва тромба

Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции

В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Наука

Мормоны усовершенствовали туалеты в самолетах

Команда ученых и инженеров из Университет Бригама Янга предложила ряд усовершенствований в конструкцию обыкновенного авиационного вакуумного туалета, которые существенно понижают их шумность.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
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