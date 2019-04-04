Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Цулыгин: никакой установки устроить бой в концовке игры не было
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Обновлено в 10:53
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Политика
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В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
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Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws.
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Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
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Обновлено в 09:02
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Авто
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Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44