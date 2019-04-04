Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Lenta.ru02:56
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