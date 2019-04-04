Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами

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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

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Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

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Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

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БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

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«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

Царьград04:34
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Суд в Крыму приговорил украинских диверсантов к 14 годам колонии

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В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

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Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
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Экономика

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Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
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Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
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Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Напомним, что 9 дней назад экс-чемпион мира в 2-х дивизионах озвучил, что уходит из спорта.
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Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

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Обновлено в 13:29
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
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«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
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Полный доклад Мюллера не может быть опубликован в США

Как писал News.ru, доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы должен быть опубликован до середины апреля 2019 года.
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Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
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Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня

Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
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Счётная палата проверит национальные проекты

Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов.
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Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

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Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
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Названы основные причины отрыва тромба

Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
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Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
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В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

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