Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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