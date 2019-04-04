Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами

Телеканал 360°06:03

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

Царьград04:34

Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Коммерсантъ02:40

Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Life.ru04:39

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Авто

Tesla заявила о рекордном падении продаж

Обновлено в 06:37
Происшествия

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Общество

Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области

Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом

Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Политика

Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября

Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
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СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Футбол

Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:53
Политика

В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика

Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Общество

Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию кроссовер и седан

Работает двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Седан VinFast Lux A2.0, был создан по образу BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество

Генпрокуратура внесла руководству Дагестана представление за нарушения

Генеральная прокуратура России внесла руководству Дагестана представление.
Обновлено в 05:41
Авто

Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Если всё-таки Винкельману удастся убедить руководство концерна в том, что новый Bugatti нужен, то автомобиль займёт место ниже Chiron и будет стоить дешевле флагманского суперкара, который сейчас оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей).
Обновлено в 04:07
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Выпускники российских вузов назвали привлекательные компании для работы

Студенты и выпускники ведущих российских вузов считают самыми привлекательными для построения карьеры отраслями информационные технологии, консалтинг, а также рекламу и маркетинг.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Обновлено вчера в 14:17
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