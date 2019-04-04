Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Культура
Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении
Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Наука
Обесцвечивание кораллов грозит гибелью водорослей
Повышение температуры воды в Мировом океане грозит даже скрытым на большой глубине экосистемам.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Футбол
ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai
На "ВЭБ Арене" прошла церемония подписания нового контракта между ЦСКА и компанией Hyundai.
Обновлено в 05:23
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Футбол
Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:53
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук назвала Вику Романец «больным человеком»
Бывшая участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук вновь нелестно высказала в адрес своей бывшей коллеги по телестройке Вике Романец.
Обновлено в 05:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Омский «Авангард» продолжит борьбу за Кубок Гагарина
Обновлено в 04:58
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Обновлено в 01:08
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40