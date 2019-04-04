Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами

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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

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Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

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БИЗНЕС Online01:26

«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

Царьград04:34

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56
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В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

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Общество

Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 05:14
Культура

Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении

Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Наука

Обесцвечивание кораллов грозит гибелью водорослей

Повышение температуры воды в Мировом океане грозит даже скрытым на большой глубине экосистемам.
Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Футбол

ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai

На "ВЭБ Арене" прошла церемония подписания нового контракта между ЦСКА и компанией Hyundai.
Обновлено в 05:23
Политика

Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Футбол

Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:53
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Инесса Шевчук назвала Вику Романец «больным человеком»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук вновь нелестно высказала в адрес своей бывшей коллеги по телестройке Вике Романец.
Обновлено в 05:45
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Омский «Авангард» продолжит борьбу за Кубок Гагарина

Обновлено в 04:58
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Обновлено в 01:08
Политика

Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие

Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin

В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
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