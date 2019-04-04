Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей
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Обновлено в 08:47
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У Юлии Ефременковой появились проблемы с целлюлитом
Обновлено в 05:50
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Названы дата и место прощания с актёром Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 08:18
Культура
Захар Прилепин презентовал книгу о Донбассе
Обновлено в 08:41
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
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Обновлено в 00:18
Общество
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Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
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Политика
МИД России оценил выборы на Украине
Первый тур выборов президента на Украине дал должную оценку работе действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 09:37
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Альфа-банк не собирается создавать экосистему
Альфа-банк не планирует развивать экосистему.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус
Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал архивные фото Ильи Резника и Аллы Пугачевой
Музыкант Игорь Николаев в социальных сетях выставил архивные фотографии Ильи Резника и Аллы Пугачевой.
Обновлено в 08:41
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница будет вести рубрику в издательстве «Просвещение»
Напомним, Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимка в купальнике. На фото пожаловался один из родителей учеников.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет
Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психбольницу
В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Технологии
«МегаФон» теперь подключает роуминг автоматически
«МегаФон» с 15 апреля переходит от подключаемых вручную опций к автоматически подключаемым опциям по факту пользования услугами в международном роуминге.
Обновлено в 03:44