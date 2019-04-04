Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
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Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Life.ru04:39

«Отсутствие денег или несогласие с суммой долга»: Коллекторы рассказали, почему люди отказываются платить по счетам

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Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

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Телеканал 360°06:03

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56
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Общество

В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей

В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.
Обновлено в 08:47
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Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
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У Юлии Ефременковой появились проблемы с целлюлитом

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Названы дата и место прощания с актёром Алексеем Булдаковым

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Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
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Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома

Певица Ольга Серябкина выпустила первый сольный альбом после того, как покинула состав группы Serebro.
Обновлено в 09:05
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РПЦ призвала бояться бича, который мальчиков превращает в девочек

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал бояться не армии, а малодетности.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Крупное ДТП в Подмосковье унесло жизни 6 человек

В Подмосковье на трассе "Дон" в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли шесть человек, еще двое пострадали.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 03:53
Политика

МИД России оценил выборы на Украине

Первый тур выборов президента на Украине дал должную оценку работе действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 09:37
Экономика

Альфа-банк не собирается создавать экосистему

Альфа-банк не планирует развивать экосистему.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Александр Васильев заявил, что после развода Ирина Безрукова расцвела

Обновлено в 06:56
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал архивные фото Ильи Резника и Аллы Пугачевой

Музыкант Игорь Николаев в социальных сетях выставил архивные фотографии Ильи Резника и Аллы Пугачевой.
Обновлено в 08:41
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница будет вести рубрику в издательстве «Просвещение»

Напомним, Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимка в купальнике. На фото пожаловался один из родителей учеников.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Здоровье

Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Технологии

«МегаФон» теперь подключает роуминг автоматически

«МегаФон» с 15 апреля переходит от подключаемых вручную опций к автоматически подключаемым опциям по факту пользования услугами в международном роуминге.
Обновлено в 03:44
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