Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56

10 процентов потратили значительную сумму на отпуск и незапланированные покупки. Еще 5 процентов связывают финансовые проблемы с семейными обстоятельствами. 13 процентов неплательщиков не согласны с назначенной суммой долга — это вторая по популярности причина для отказа гасить кредит.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно, почему россияне не платят по кредитам

ФАН05:30

Россияне объяснили, почему не погашают кредиты

НТВ05:27

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Коммерсантъ02:40

Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Life.ru04:39

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Обновлено в 01:54
Единоборства

Глава UFC отреагировал на конфликт Нурмагомедова и Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ситуация с перепалкой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях обострилась до неприемлемого уровня.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Финляндия допустила вступление в НАТО

Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика

Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд»

В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Экономика

Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу

Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Политика

Нетаньяху назвал темы предстоящих переговоров с Путиным

Сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Рано утром премьер-министр Израиля вылетел в Москву.
Обновлено в 04:08
Авто

Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Предприятие «Автофрамос» в Москве завершило тестовое производство нового французского кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Космос

Космонавт Юрий Усачев: Мы любим играть с невесомостью

3 апреля в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино состоялась встреча с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым.
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro

Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.
Обновлено в 05:42
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Интернет

Более 540 млн записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Всего свободном доступе оказались более 540 млн записей пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Политика

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное