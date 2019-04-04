Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторамLenta.ru 02:56
10 процентов потратили значительную сумму на отпуск и незапланированные покупки. Еще 5 процентов связывают финансовые проблемы с семейными обстоятельствами. 13 процентов неплательщиков не согласны с назначенной суммой долга — это вторая по популярности причина для отказа гасить кредит.
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Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Обновлено в 01:54
Единоборства
Глава UFC отреагировал на конфликт Нурмагомедова и Макгрегора
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ситуация с перепалкой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях обострилась до неприемлемого уровня.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Финляндия допустила вступление в НАТО
Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика
Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд»
В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу
Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Политика
Нетаньяху назвал темы предстоящих переговоров с Путиным
Сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Рано утром премьер-министр Израиля вылетел в Москву.
Обновлено в 04:08
Авто
Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Предприятие «Автофрамос» в Москве завершило тестовое производство нового французского кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Космос
Космонавт Юрий Усачев: Мы любим играть с невесомостью
3 апреля в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино состоялась встреча с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым.
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro
Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.
Обновлено в 05:42
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено 02 апреля в 16:15
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Интернет
Более 540 млн записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
Всего свободном доступе оказались более 540 млн записей пользователей социальной сети.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42