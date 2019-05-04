Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумыLenta.ru 06:13
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране. После того как в провинции Баян-Улгий на западе Монголии от чумы погибли два местных жителя, в регионе был введен карантин.
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«Болезнь разносят грызуны»: российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Екатеринбург Онлайн02 мая в 05:33
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