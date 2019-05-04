Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумыВедомости 09:16
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает «РИА Новости».
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«Болезнь разносят грызуны»: российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Екатеринбург Онлайн02 мая в 05:33
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
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Небензя спел в ООН песни военных лет
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Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
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Совсем недавно компания Vivo представила свою новую серию смартфонов Vivo S, тогда же они продемонстрировали первую модель – S1.
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Политика
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Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 16:45
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В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
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Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия
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Футбол
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Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
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Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
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Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
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Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
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