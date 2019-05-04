Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумыВедомости 09:16

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает «РИА Новости».

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

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