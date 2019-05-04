Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумыВедомости 09:16
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает «РИА Новости».
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«Болезнь разносят грызуны»: российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Екатеринбург Онлайн02 мая в 05:33
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«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
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В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
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