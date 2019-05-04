Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чумеГазета.Ru 05:44

Панкова рассказала, что карантин был введен в Монголии после того, как несколько человек съели местного сурка, который является разносчиком чумы. Она уточнила, что карантин продлится до 6 мая. Также она добавила, что 17 туристов из России из-за этого пока не могут вернуться домой.

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Политика Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Футбол «Барселона» в гостях проиграла «Сельте» Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

Политика Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Политика Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.

Футбол Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга "Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.

Единоборства «Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Общество Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.

Футбол Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.