Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чумеГазета.Ru 05:44
Панкова рассказала, что карантин был введен в Монголии после того, как несколько человек съели местного сурка, который является разносчиком чумы. Она уточнила, что карантин продлится до 6 мая. Также она добавила, что 17 туристов из России из-за этого пока не могут вернуться домой.
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«Болезнь разносят грызуны»: российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Екатеринбург Онлайн02 мая в 05:33
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