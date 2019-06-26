Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублейГазета.Ru 04:48

с чего всё началось

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Общество Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость» Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.

Общество В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Авто Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.

Гаджеты Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.

Политика На Украину не пустили депутата Госдумы В киевском аэропорту «Борисполь» задержали депутата Госдумы РФ, заявили 26 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Политика Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.

Технологии На ЕГЭ разрешат использовать Интернет Участникам основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ) и (ЕГЭ) могут разрешить использовать всемирную паутину Интернет.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Общество В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Общество Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.

Финансы В США признали правильность курса России на закупку золота Исходя из непредсказуемой воинственности администрации президента США и нестабильности геополитической ситуации, золото видится более надежным активом, чем американский доллар и другие долговые инструменты Соединенных Штатов.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.