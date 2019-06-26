Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублейГазета.Ru 04:48

с чего всё началось

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

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