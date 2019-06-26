Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублейГазета.Ru 04:48

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
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с чего всё началось

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Российская газетавчера в 20:15

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Названы регионы, жители которых переплатили за услуги ЖКХ сотни миллионов рублей

БИЗНЕС Online03:42

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Газета.Ru04:48

Ставрополье входит в пятёрку самых дисциплинированных по оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец00:39

Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей

URA.Ruвчера в 23:45

Жители нескольких регионов переплатили миллионы рублей за услуги ЖКХ

News.ru01:51

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых переплатили за ЖКХ

Народные новостивчера в 21:27

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Политика

На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Транспорт

Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

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Обновлено в 07:32
Футбол

РФС назвал имена 33 лучших футболистов сезона-2018/19

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Обновлено в 07:09
Общество

Выпускницы начали распродавать свои платья

С окончания «Липецких зорь» и выпускных вечеров прошло всего несколько часов, а вчерашние школьницы начали распродавать свои вечерние наряды.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Курилки хотят вернуть в аэропорты

Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Происшествия

МВД возбудило семь дел против московского отравителя

МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Обновлено в 04:06
Футбол

Семак высказался против нового лимита на легионеров

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал свое мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе, сообщает Sport24.
Обновлено в 07:49
Кино

Скончался актер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Общество

Прокуратура и УФАС проверят продажу земли под баней в Екатеринбурге

Стоимость проданного участка под баней "Бодрость" была занижена в шесть раз Депутаты Екатеринбургской городской думы обратились в областную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сделку по продаже участка земли под ЕМУП "Бодрость".
Обновлено в 06:54
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

На Украине неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента страны Петра Порошенко с народом.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:39
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Политика

Полномочия России не ограничиваются проектом резолюции ПАСЕ

Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ограничивает полномочия российской делегации, сообщил глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Происшествия

За растрату условный срок получил экс-строитель космодрома Восточный

Обновлено в 00:31
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
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