Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХSmolnarod.ru 12:01
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Кино
Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа
Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Травматологи просят допустить собак-ассистентов в больницы
Обновлено в 10:58
Спорт
WADA может завести более 100 дел против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может возбудить более ста дел в отношении спортсменов из России.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Политика
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Депутат из Украины Алексей Гончаренко заявил, что делегация Незалежной уходит из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян
Обновлено в 10:31
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии
"Ростов" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч первого тура товарищеского турнира в Австрии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:47
Политика
Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России
Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Из-за повышения уровня воды в Приангарье реки подтопляют посёлки
В Нижнеудинске девять приусадебных участков подтопило из-за повышения уровня воды в реке Уда.
Обновлено в 01:40
Общество
Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля
Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
Обновлено в 12:05
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева
Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Транспорт
МВД хочет добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
За период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти в два раза, но ситуация на дорогах пока остается достаточно сложной.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Анжи» получил лицензию для участия в ПФЛ
"Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге, долг клуба составляет около 100 миллионов рублей, заявил РИА Новости президент махачкалинцев Осман Кадиев.
Обновлено в 12:28
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31