Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсииРБК 07:02
28,1% россиян хотели бы получать не менее 45-60 тыс. руб.в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.
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Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей
Будущее России. Национальные проекты04:54
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