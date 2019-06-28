28,1% россиян хотели бы получать не менее 45-60 тыс. руб.в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

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