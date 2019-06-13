Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млнРБК 03:29
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов). Такое же количество опрошенных дали этот ответ в 2006 году, а в 2012-м — 21%.
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с чего всё началось
В случае выигрыша в лотерею $1 млн четверть россиян (25%) хотели бы потратить его на образование и здоровье для себя и своих близких, свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир».Коммерсантъ03:50
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