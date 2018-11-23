Политика
Россияне назвали способы укрепления социальной справедливости
Россияне назвали способы укрепления социальной справедливостиРБК04:14
Более половины опрошенных (54%) уверены, что за последний год уровень социальной справедливости в стране не изменился. При этом 16% россиян считают, что общество стало более социально справедливым, обратного мнения придерживаются 28% респондентов.
РБК04:14
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Политика
Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с применением вертолетов
Проведение учений в Кремле, свидетелями которых стали пользователи соцсетей, опубликовавшие затем кадры со взлетом военных вертолетов, вполне нормальная практика, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:14
Политика
Заседание Госсовета пройдет в новом формате за семью круглыми столами
Новый формат заседания президиума Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин в Ялте, подразумевает распределение участников за семью круглыми столами, следует из материалов к заседанию, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Политика
Россия не получала уведомления от США о выходе из ДРСМД — МИД РФ
Россия пока не получала официального уведомления от Соединенных Штатов о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 23 ноября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.
Обновлено в 07:13
Политика
Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.
Обновлено в 06:51
Политика
В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара
Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.
Обновлено в 07:01
Политика
Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 07:09
Политика
Начальника ГРУ Коробова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:09
Политика
Тимошенко пообещала снизить цены на газ в два раза
Вдвое снизить цены на газ для населения в случае победы на президентских выборах пообещала украинцам лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 07:11
Политика
США заявили о поддержке территориальной целостности Сирии
США не преследуют цели развалить Сирийскую Арабскую Республику (САР) и выступают за территориальную целостность государства.
Обновлено в 07:10
Политика
Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово
В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.
Обновлено в 06:12
Политика
В Риме проходит встреча Лаврова с президентом Ирака
Обновлено в 06:14
Политика
Медведев рассказал о пользе цифровизации транспорта
Цифровые решения в сфере пассажирских перевозок будут очень полезны для людей с ограниченными возможностями, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
Обновлено в 06:23