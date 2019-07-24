Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалыИнтерфакс вчера в 23:03

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.
Интерфаксвчера в 23:03

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«Игра престолов» возглавила рейтинг любимых сериалов россиян

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