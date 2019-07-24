Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалыИнтерфакс вчера в 23:03
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.Интерфаксвчера в 23:03
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«Левада-центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»
Коммерсантъвчера в 23:39
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Происшествия
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Общество
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Общество
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Политика
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Компания Kia презентовала новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Продажи кроссовера Kia Seltos в России стартуют в следующем году.
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Экономика
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Обновлено вчера в 15:58
Музыка
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Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
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Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
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