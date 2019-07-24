Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалыИнтерфакс вчера в 23:03
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.Интерфаксвчера в 23:03
Подробнее о событии
Показать все источники
«Левада-центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»
Коммерсантъвчера в 23:39
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
Обновлено 22 июля в 12:47
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства
Боксер Усик посвятил стихи погибшему Дадашеву
Обновлено в 05:31
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров
Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Общество
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Баскова к Булатову
Модель Виктория Лопырева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему не сложилась ее совместная жизнь с музыкантом Николаем Басковым.
Обновлено в 03:13
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сирийской провинции Даръа
ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы», а также иранским позициям в сирийской провинции Даръа, передает ФАН.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Общество
В МЧС раскрыли тайну дымки в Екатеринбурге
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия
Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах.
Обновлено в 02:07
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.
Обновлено в 06:20
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36