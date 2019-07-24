Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалыИнтерфакс вчера в 23:03
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.Интерфаксвчера в 23:03
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«Левада-центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»
Коммерсантъвчера в 23:39
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Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда
В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.
Обновлено в 05:13
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Общество
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С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Политика
Роберт Мюллер впервые даст публичные показания по «Рашагейту»
За два года расследования «Рашагейта» команда Мюллера допустила микроскопическое число незначительных утечек, что было особенно заметно на фоне почти смехотворной болтливости других ведомств.
Обновлено вчера в 00:40
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников
Обновлено в 01:45
Политика
К муниципальным выборам в Петербурге ЦИК подключит Верховный суд
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросит Верховный суд ускорить процедуру разбирательства с нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Авто
Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Общество
Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь
Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Недвижимость
Цены на однушки в новостройках Москвы достигли исторического рекорда
По итогам первой половины 2019 года средний бюджет однокомнатной квартиры в столичных новостройках массового сегмента (эконом и комфорт) достиг 7,25 млн руб. Это стало абсолютным рекордом за новейшую историю первичного рынка жилья в Москве, говорится в пресс-релизе (есть в редакции) риелторской компании "Метриум".
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине появились в продаже бюсты Зеленского
Обновлено в 07:44
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию
Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13