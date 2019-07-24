Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалыИнтерфакс вчера в 23:03
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.Интерфаксвчера в 23:03
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«Левада-центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»
Коммерсантъвчера в 23:39
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Общество
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Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
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От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
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Обновлено вчера в 22:47
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Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
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Обновлено вчера в 10:35
Наука
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Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.
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В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
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К закрытию глобальных рынков на нефтяной рынок пришел и еще один позитив: Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в стране почти на 11 млн баррелей.
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