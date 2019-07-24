По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.

с чего всё началось

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Происшествия После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.

Спорт Закарин принял решение покинуть Katusha-Alpecin Генеральный менеджер Katusha-Alpecin Жозе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть команду.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.

Футбол «Атлетико» в серии пенальти уступил «Гвадалахаре» У "Атлетико" на 24-й минуте был удален Маркос Льоренте, а у мексиканского клуба на 61-й минуте красную карточку получил Карлос Вильянуэва.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Экономика Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Технологии «Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро» Проект продиктован масштабной ИТ-стратегией агрохолдинга по цифровизации бизнеса, реализация которой требует повышенного внимания к обеспечению информационной безопасности.

Происшествия На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.

Наука Популярный продукт оказался смертельно опасным Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.

Финансы «Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Музыка Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови» Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.

Наука На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Путешествия Россиянам упростили въезд еще в одну страну Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.

Игры Бывшие разработчики Wolfenstein и DOOM основали новую студию — Bad Yolk Games Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.

Политика Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.