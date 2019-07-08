Брак должен быть зарегистрирован официально, так считают 77% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Авторы исследования уточняют, что для женщин, по данным опроса, оптимальный возраст вступления в брак составляет в среднем 24 года, для мужчин — 27 лет. 11 июня Росстат назвал самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак. Чаще всего россияне женятся в возрасте от 25 до 34 лет.

Политика Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.

Политика Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.

Культура Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков» В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Политика Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Экономика Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.

Авто JAC объявила российские цены на новый пикап T6 Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Происшествия СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.

Политика Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Кино Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Происшествия Российский самолет экстренно развернули в Москву Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.

Политика Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.

Общество Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.

Общество Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Происшествия СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.