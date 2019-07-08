Брак должен быть зарегистрирован официально, так считают 77% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Авторы исследования уточняют, что для женщин, по данным опроса, оптимальный возраст вступления в брак составляет в среднем 24 года, для мужчин — 27 лет. 11 июня Росстат назвал самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак. Чаще всего россияне женятся в возрасте от 25 до 34 лет.

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