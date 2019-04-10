Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплатыИзвестия вчера в 22:47

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
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В ходе опроса россияне определили уровень «достойной зарплаты»

Газета.Ru02:38

Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни

РИА Новостивчера в 21:29

Россияне не поверили в опрос о достойном уровне доходов. «У людей низкие запросы»

URA.Ru03:05

Россияне назвали необходимый для достойной жизни уровень дохода

RT на русскомвчера в 22:59

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Известиявчера в 22:47

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

РБК00:19

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани

Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на обеспечение Степаненко

Обновлено в 01:25
Наука

Альпы могут потерять почти все ледники к 2100 году

Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном

Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Авто

АвтоВАЗ лишил LADA Vesta штатной сигнализации

Обновлено в 02:27
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Экономика

Приток миграции в Россию достиг исторического минимума

Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
Обновлено вчера в 07:26
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку

Обновлено вчера в 13:29
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Обновлено в 01:05
Гаджеты

В интернете появились живые фотографии OnePlus 7 Pro

Сегодня на Weibo появились две фотографии предполагаемого телефона OnePlus 5G, раскрывающие некоторые ключевые характеристики и его изогнутый дизайн экрана с минимальными рамками.
Обновлено в 03:04
Гаджеты

Xiaomi установила рекорд распродаж

Обновлено в 01:57
Транспорт

Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты

Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено вчера в 03:10
Авто

Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Политика

Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Обновлено вчера в 15:00
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

«Контролфрик»: Собчак рассказала о последствиях безделья

Ксения Собчак, Журналист, общественный деятель, актриса, теле - и радиоведущая Журналистка Ксения Собчак в своём Инстаграме ответила на вопрос, является ли она "контролфриком", которому важно всё контролировать.
Обновлено вчера в 14:38
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