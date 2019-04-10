Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплатыРИА Новости 03:31
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России. Эксперты определили, что больше всего в месяц требуется москвичам — не менее ста тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить557
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Три эксперта VADA прибыли в Киев
Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Экономика
Россияне остались без салата «Цезарь»
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Технологии
Власти Японии раздали диапазоны волн для 5G четырем операторам
Четыре японских оператора смогут использовать мобильную связь пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:47
Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалиции
В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»
Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Американцы испытали сонар для роботов-тральщиков
Специалисты ВМС США завершили конструкторские испытания перспективного буксируемого противоминного сонара AN/AQS-20C, который планируется использовать на роботах-тральщиках типа MCM USV.
Обновлено в 02:50
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Автомобили Aurus станут дешевле
Ранее стало известно, что стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей.
Обновлено в 04:03
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
В начале торгов 10 апреля рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:46
Футбол
Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона
Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Индия так заинтересована в российских танках.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Космос
No Homo Sapiens: Первооткрыватель Нибиру опроверг теорию Дарвина
Главная теория, принадлежащая Чарльзу Дарвину, относит людей к приматам вида Homo Sapiens.
Обновлено в 02:20