Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплатыРИА Новости 03:31

Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России. Эксперты определили, что больше всего в месяц требуется москвичам — не менее ста тысяч рублей.
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Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

РИА Новости03:31

Россияне усомнились в опросе о достойном уровне доходов. «У людей низкие запросы»

URA.Ru03:05

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Российская газетавчера в 20:15

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

РБК00:19

Россияне назвали необходимый для достойной жизни уровень дохода

RT на русскомвчера в 22:59

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Известиявчера в 22:47

В ходе опроса россияне определили уровень «достойной зарплаты»

Газета.Ru02:38
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Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Три эксперта VADA прибыли в Киев

Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

Обновлено 08 апреля в 09:28
Экономика

Россияне остались без салата «Цезарь»

В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Технологии

Власти Японии раздали диапазоны волн для 5G четырем операторам

Четыре японских оператора смогут использовать мобильную связь пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:47
Политика

«Роскосмос» назвал условия участия в коалиции

В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Единоборства

Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 19:08
Футбол

ЦСКА выкупит защитника Дивеева у «Уфы»

Футбольный ЦСКА собирается выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
Обновлено в 01:37
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Американцы испытали сонар для роботов-тральщиков

Специалисты ВМС США завершили конструкторские испытания перспективного буксируемого противоминного сонара AN/AQS-20C, который планируется использовать на роботах-тральщиках типа MCM USV.
Обновлено в 02:50
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции

Обновлено вчера в 06:35
Авто

Автомобили Aurus станут дешевле

Ранее стало известно, что стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Финансы

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

В начале торгов 10 апреля рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:46
Футбол

Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона

Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Авто

Появилось первое изображение нового Toyota Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским танкам Т-90МС

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Индия так заинтересована в российских танках.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика

Турция пригрозила США еще одной сделкой с Россией по ЗРК С–400

Обновлено в 04:25
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Космос

No Homo Sapiens: Первооткрыватель Нибиру опроверг теорию Дарвина

Главная теория, принадлежащая Чарльзу Дарвину, относит людей к приматам вида Homo Sapiens.
Обновлено в 02:20
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