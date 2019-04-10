Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплатыИзвестия вчера в 22:47

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
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Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

РБК00:19

Россияне назвали размер дохода для достойной жизни

РИА Новостивчера в 21:29

Россияне назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни

Газета.Ruвчера в 22:57

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Известиявчера в 22:47

Каждый второй россиянин уверен, что никогда не получит достойную зарплату

URA.Ruвчера в 22:47

Россияне назвали необходимый для достойной жизни уровень дохода

RT на русскомвчера в 22:59

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Российская газетавчера в 20:15
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Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода

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Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
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Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос

Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33
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Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено вчера в 02:48
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Общество

Ограничение оборота безалкогольных энергетиков назвали преждевременным

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков практически до конца текущего года.
Обновлено вчера в 22:48
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Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру

Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на обеспечение Степаненко

Обновлено в 01:25
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась снимком без макияжа

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию без макияжа.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Здоровье

Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян

Исполняющим обязанности главврача в Самарской областной клинической больнице имени Середавина назначен Армен Бенян, сообщает пресс-служба медучреждения.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Путешествия

Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
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В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Наука

Психологи обнаружили связь между чертами личности и результатами жизни

По словам психолога Кристофера Джея Сото, благодаря проекту LOOPR, появилась возможность для изучения связи между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 00:08
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