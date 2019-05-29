Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31
Две трети (66%) намерены сократить траты и увеличивать накопления. Результаты опроса опубликованы в среду, 29 мая, на сайте ВЦИОМа. Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
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Армия и оружие
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Политика
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Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий
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Футбол
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УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
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Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
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Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
Обновлено в 04:51
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Фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку
Обновлено в 06:01
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотеку
Для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа.
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты
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Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Обновлено в 06:12
Политика
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину.
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
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Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Общество
С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro
Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.
Обновлено в 04:12
Экономика
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Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Космос
РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год
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Обновлено в 03:57
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
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Музыка
Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star
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Обновлено вчера в 19:01
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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Происшествия
В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:50
Наука
Самый быстрый в мире поезд представили в Китае
По данным CNN, в Китае представили самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке, скорость которого составит 600 километров в час после ввода в эксплуатацию.
Обновлено 27 мая в 19:50