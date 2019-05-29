Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитовИзвестия 04:31

Две трети (66%) намерены сократить траты и увеличивать накопления. Результаты опроса опубликованы в среду, 29 мая, на сайте ВЦИОМа. Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
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ВЦИОМ: Две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

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Сберегать, а не тратить настроены около 70% жителей РФ

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ВЦИОМ: 72% россиян считают, что сейчас не время для крупных займов

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Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

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Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59
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Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Обновлено в 05:58
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол

Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Политика

В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины

Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку

Обновлено в 06:01
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика

Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотеку

Для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок, из бюджета будет выделено по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа.
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Обновлено в 06:12
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину.
Обновлено в 07:20
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Общество

С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro

Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.
Обновлено в 04:12
Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Музыка

Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star

Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:50
Наука

Самый быстрый в мире поезд представили в Китае

По данным CNN, в Китае представили самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке, скорость которого составит 600 километров в час после ввода в эксплуатацию.
Обновлено 27 мая в 19:50
Театры

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:38
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